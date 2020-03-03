Чебоксары, , 13:34 — REGNUM В столице Чувашии сегодня, 3 марта, пятеро человек госпитализированы с отравлением бытовым газом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Информация о происшествии в Чебоксарах поступила в диспетчерскую Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Госпитализированы пятеро человек, в том числе трое детей. По данным ведомства, дети находятся в состоянии средней степени тяжести в городской детской клинической больнице. Двое взрослых госпитализированы в БСМП в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЧП произошло в Чебоксарах 13 января. В результате отравления угарным газом были госпитализированы трое детей. Несовершеннолетние были доставлены в отделение токсикологии детской клинической больницы.

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