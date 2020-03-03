Ростов-на-Дону, , 13:29 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор двум бывшим высокопоставленным сотрудникам полиции. Оба осуждены за получение взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 3 марта.

Перед судом предстали экс-начальник межмуниципального отдела МВД России «Кашарский» Роман Лазарев и бывший глава ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Кашарский» Вячеслав Ветлицын. В период с ноября 2015 года по март 2018 года оба путём вымогательства получили от своих подчинённых взятки «за общее покровительство и попустительство по службе». С июня 2016 года по февраль 2018 года подчинённые также оказали Ветлицыну «услуги имущественного характера».

Суд приговорил Лазарева к семи годам лишения свободы, Ветлицына — к восьми годам тюрьмы. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. С бывших полицейских также взысканы штрафы. Приговор в законную силу не вступил.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году от сотрудников дорожной полиции Ростовской области поступило несколько анонимных жалоб на поборы со стороны руководства.

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