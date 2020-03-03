Элиста, , 13:25 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации столицы Республики Калмыкия — города Элисты передано в суд, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры 3 марта. Бывший чиновник обвиняется в двух эпизодах по статье о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Как считает следствие, обвиняемый, занимая пост замглавы администрации Элисты, в 2017—2018 годах незаконно отказывал представителям малого бизнеса в выдаче разрешений на строительство объекта капитального строительства, а также в переводе жилого помещения в нежилое для осуществления коммерческой деятельности.

Дело, напомнили в прокуратуре, было возбуждено по итогам проверки надзорным ведомством. В настоящее время дело направлено мировому судье судебного участка №3 Элистинского судебного района РК.