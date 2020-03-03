Томск, , 13:25 — REGNUM В Томской области вынесен обвинительный приговор четырём участникам экстремистского сообщества. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 марта в следственном управлении СКР по региону.

По данным ведомства, уголовные дела были возбуждены на основании материалов региональных УФСБ и УМВД.

Следствие и суд установили, что с сентября 2016 года по август 2017 года по инициативе двоих местных жителей — приверженцев праворадикальной идеологии — в Томске была сформирована группа, объединившаяся в сообщество.

Группа состояла из четырёх подростков 16−17 лет. Они размещали в интернете видеоролики экстремистской направленности собственного производства. На видео были сняты факты совершения членами сообщества актов вандализма в отношении имущества лиц неславянской внешности, а также насильственных действий в отношении указанных лиц и представителей определенных социальных групп. В качестве оружия применялись подручные средства.

В ходе следствия в одно производство соединили 15 уголовных дел, допросили более 50 свидетелей. Объем материалов уголовного дела — свыше 40 томов.

Суд признал участников группы виновными. Организатор сообщества и один из его участников осуждены к 4 и 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Двое других участников получили условные сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Курганской области, призывавшего к расправе над представителями власти, приговорили к девяти годам лишения свободы.

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