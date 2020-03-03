Москва, , 13:15 — REGNUM Вылетевший из Москвы с Софию пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета, об этом 3 марта ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

Отмечается, что причина возвращения — отказ системы предупреждения о столкновении с землей. Самолет благополучно приземлился в 12:39 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня три пассажирских самолета совершили экстренные посадки.

Так, в аэропорту Перми благополучно приземлился следовавший из Новосибирска в Москву пассажирский лайнер. Причиной вынужденной посадки стала анонимная информация о минировании лайнера.

Рейс SU2486 Москва — Цюрих экстренно сел в аэропорту Шереметьево сразу после взлета. У воздушного судна сработал датчик отказа управления закрылками. Посадка прошла в штатном режиме.

Еще один пассажирский Airbus А-330 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Хабаровске после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета.

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