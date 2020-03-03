Москва, , 13:14 — REGNUM Самолет, летевший из Москвы в Софию (Болгария), вернулся в аэропорт «Шереметьево» по техническим причинам. Об этом сообщили экстренные службы.

Отмечается, что у самолета сработал датчик отказа системы предупреждения столкновения с землей. Экипаж принял решение возвращаться в «Шереметьево». Судно развернулось в небе над белорусским городом Брестом.

Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Напомним, ранее 3 марта еще один рейс вернулся в «Шереметьево» из-за технической неисправности.

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