Чебоксары, 3 марта 2020, 12:54 — REGNUM В чувашском Алатыре завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя, которого обвинили в мошенничестве при получении субсидии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
Правоохранители полагают, обвиняемый незаконно получил за счет средств федерального и республиканского бюджета субсидии на 68 тыс. рублей. Средства были выделены на возмещение части затрат на уплату процентов по целевому кредиту на строительство, реконструкцию животноводческих помещений.
Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Дело направлено в суд.
Отметим, что ранее в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства, обвиняемого в уклонении от уплаты 5,5 млн рублей налогов. В рамках уголовного дела судом наложен арест на пять земельных участков и доли в двух земельных участках, жилой дом и долю в жилом доме, а также автомобиль, погрузчик и три трактора — всего на общую стоимость более 4,5 млн рублей.