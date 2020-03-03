Чебоксары, , 12:54 — REGNUM В чувашском Алатыре завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя, которого обвинили в мошенничестве при получении субсидии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Правоохранители полагают, обвиняемый незаконно получил за счет средств федерального и республиканского бюджета субсидии на 68 тыс. рублей. Средства были выделены на возмещение части затрат на уплату процентов по целевому кредиту на строительство, реконструкцию животноводческих помещений.

«Полученные кредитные средства он использовал по своему усмотрению, а в банк представил фиктивные документы о целевом расходовании», — полагают в следственном управлении.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Дело направлено в суд.

Отметим, что ранее в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства, обвиняемого в уклонении от уплаты 5,5 млн рублей налогов. В рамках уголовного дела судом наложен арест на пять земельных участков и доли в двух земельных участках, жилой дом и долю в жилом доме, а также автомобиль, погрузчик и три трактора — всего на общую стоимость более 4,5 млн рублей.