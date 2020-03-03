Прибайкальский район, Бурятия, , 12:53 — REGNUM В Бурятии вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в незаконном сборе сведений о частной жизни своего начальника. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР.

На сбор компромата мужчину толкнули служебный конфликт с директором компании. Для этого он приехал на дачу потерпевшего в село Горячинск на берегу Байкала, где жили и работали несколько мужчин.

«Злоумышленник представился одному из рабочих следователем Следственного комитета, после чего под предлогом проведения процессуальных действий в жилище потребовал впустить его внутрь, где стал фотографировать обстановку, тем самым собирая сведения о частной жизни директора своей компании», — отметили в СКР.

Рабочие сообщили о визите лжеследователя хозяину дома, после чего тот обратился за разъяснениями в следственные органы. В ответ ему сообщили, что сотрудники ведомства никаких мероприятий на его даче не проводили. После чего директор изучил записи с камеры видеонаблюдения дома и узнал в проверяющем своего работника.

В результате суд признал мужчину виновным в незаконном проникновении в жилище и сборе данных. Подсудимый приговорён к 320 часам обязательных работ.

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