Идлиб, Сирия, , 12:53 — REGNUM Сирийский военный самолёт сбит турецкими военными в провинции Идлиб. Об этом сообщает 3 марта сирийское государственное агентство SANA.

Сбитый самолёт был задействован в операции правительственных сил Сирии против террористов, которая проводится в провинции Идлиб. Другие детали произошедшего пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта стало известно о поражении турецкими военными в Идлибе двух самолётов ВВС Сирии. Пилоты смогли катапультироваться и остались в живых.

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