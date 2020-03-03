Самара, , 12:48 — REGNUM Инспектора госучреждения подозревают в получении взяток в Самаре. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в ноябре прошлого года и в феврале текущего года инспектор госучреждения Самарской области 1959 года рождения незаконно получила 25 тысяч рублей и 15 тысяч рублей соответственно от директора коммерческого предприятия.

За эти деньги, считают следователи, она должна была скрыть выявленные нарушения при проведении выездной проверки деятельности организации. Кроме этого, по мнению правоохранителей, подозреваемая не должна была привлекать руководителя организации к административной ответственности.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам получения взятки.

Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале бывший директор муниципального предприятия попал под суд