с. Угра, , 12:44 — REGNUM Более тысячи жителей села Угра Угранского района Смоленской области остались без холодной воды из-за аварии 3 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

Сообщение об отключении холодной воды поступило утром 3 марта. Причиной отключения стал порыв трубы диаметром 150 мм.

В зону отключения попали 108 жилых домов, различной этажности, в которых проживают более тысячи человек, а также школа, центральная районная больница и детсад.

«Подвоз воды населению осуществляется по заявкам. Ремонтные работы проводит ООО «Угранское комунальное предприятие», — уточнили в МЧС.