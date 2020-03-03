Багдад, , 12:46 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» девятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Ирака, об этом 3 марте сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, инцидент произошел в районе Кандиль, военные Турции применили авиацию при ударе по курдским позициям.

Напомним, Анкара проводит военную компанию на территории Ирака с согласия властей страны. Удары по позициям повстанцев регулярно сопровождаются жертвами среди мирного населения.