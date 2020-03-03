Ужгород, Украина, , 12:45 — REGNUM В Закарпатской области Украины в районе курорта Драгобрат погиб сноубордист, сообщили 3 марта в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По данным ведомства, 35-летний житель Киева спускался с горы на сноуборде, не справился с управлением и погиб, врезавшись в опору подъёмника.

Тело погибшего обнаружили лыжники, которые вызвали спасателей на место трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, в горах Грузии обнаружили тело лыжника Евгения Щ., погибшего под лавиной снега.

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