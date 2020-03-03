Идлиб, Сирия, , 12:43 — REGNUM Военнослужащий турецкой армии погиб в сирийском Идлибе, об этом 3 марта сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, смерть произошла в результате удара артиллерии со стороны сирийских правительственных войск, еще один военный получил ранения.

Как всегда после аналогичных инцидентов, если верить журналистам издания, турецкая сторона нанесла «удар возмездия», который нанес противнику «страшные потери». Какие именно потери — не уточняется.

Напомним, вооруженные силы Турции осуществляют интервенцию на территорию соседнего суверенного государства.

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