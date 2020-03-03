Заречный, , 12:54 — REGNUM Директора одного из ООО в Пензенской области оштрафовали за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Так, 16 мая 2019 года пятилетний мальчик, спускаясь с горки на детской площадке в селе Засечном на улице Радужной, получил повреждение в виде перелома поясничного позвонка, на него упало полотно ската горки. Ребенок был госпитализирован, оказана медицинская помощь. Директор полностью возместил вред потерпевшим.

Было установлено, что директором организации не производился ежедневный визуальный осмотр детского игрового комплекса, не велось обследование на предмет износа, устойчивости и целостности конструкции, наличия всех деталей крепления.

Судом прекращено уголовное дело и назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Астрахани 17 февраля на детскую площадку в Трусовском районе упало дерево. ЧП произошло, когда на площадке играли дети. Они успели разбежаться, пострадавших не было.

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