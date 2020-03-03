Москва, , 12:34 — REGNUM Максимальным наказанием за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, согласно статье 207 УК РФ, может стать штраф в размере до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат города Москвы Григорий Сарбаев, комментируя вынужденную посадку из-за анонимного телефонного звонка самолета, летевшего рейсом Владивосток-Москва.

«Однако иногда подобные звонки о минировании носят централизованный характер и осуществляются из-за рубежа, что становится главным препятствием для определения виновных лиц и привлечения их к ответственности. Напомню, что до звонков о минировании самолетов имела место настоящая эпидемия со звонками о минировании крупных торговых центров в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов страны, а также о минировании школ, больниц, колледжей. В некоторых случаях спецслужбам удалось установить, что звонки поступали с территории Украины», — отметил Сарбаев.

По его словам, российские правоохранительные органы и спецслужбы фактически беззащитны перед подобными сообщениями: реагировать на звонки они обязаны, но определить виновных лиц и привлечь их к ответственности не всегда возможно. Естественно, что в результате звонков государство несет огромные затраты на эвакуационные мероприятия, выезды экипажей экстренных служб.

«Если мы говорим о посадке самолета из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, то это не только расходы, связанные с экстренной посадкой в промежуточном аэропорту и работой экстренных служб, но и создание потенциально опасной ситуации, так как нарушается график движения самолета. На борту находятся самые разные люди, некоторым из которых может стать плохо, произойти сердечный приступ. Еще одна серьезная проблема — нельзя снижать бдительность даже при большом количестве ложных сообщений, поскольку одно из них может оказаться и не ложным», — отметил адвокат.