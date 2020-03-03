Кемерово, , 12:21 — REGNUM В Кузбассе сегодня, 3 марта, начались предварительные слушания по третьему уголовному делу, возбуждённому после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Они проходят в Центральном районном суде региональной столицы, сообщает «Газета Кемерова»

«На скамье подсудимых оказался бывший руководитель инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова, её сын Эдуард, начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей и директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко», — уточняет СМИ.

Расследование уголовного дела завершено феврале.

Напомним, пожар, унёсший жизни десятков человек, произошёл в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года.