Первоуральск, Свердловская область, , 12:12 — REGNUM В Свердловской области житель деревни Починок предстанет перед судом по обвинению в вооружённом разбое, совершённом с угрозой применения насилия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело по существу рассмотрит Первоуральский городской суд. Отметим, что в ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину.

По версии органов дознания, злоумышленник вечером 11 ноября 2019 года совершил вооружённое нападение на цветочный киоск. Будучи пьяным и взяв в руки нож, он схватил продавщицу киоска и потребовал отдать ему цветы. Однако продавщице удалось вырваться и сбежать. Тогда злоумышленник схватил три букета и скрылся.

Впоследствии он пояснил, что похитил цветы для своей любимой женщины, её матери и дочери. Он принёс их, чтобы вручить возлюбленной, но она отказалась. Тогда обвиняемый оставил букеты возле двери, где они и были обнаружены сотрудниками полиции.