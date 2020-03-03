Пермь, , 12:08 — REGNUM В аэропорту Перми «Большое Савино» проверяют самолет, который следовал из Новосибирска в Москву, но экстренно приземлился в столице Пермского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве территориальной безопасности региона.

«После проверки воздушного судна и пассажиров рейс будет продолжен», — отметили в министерстве.

Напомним, в 12:53 местного времени (10:52 мск) в пермском аэропорту совершил вынужденную посадку Airbus A320, принадлежащий авиакомпании «S7». Причиной названо анонимное сообщение о минировании лайнера.

Пассажиры воздушного судна эвакуированы в здание аэропорта и находятся в безопасности. Пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Пассажиры самолёта Новосибирск — Москва эвакуированы в Перми