Берлин, , 12:03 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Германии увеличилось до 180 человек. Об этом сообщает 3 марта издание Bild.

«В настоящее время вирус распространяется на восток», — отмечено в публикации.

Так, 2 марта стало известно о заболевших в Берлине, Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 2 марта, в Германии было 150 заразившихся вирусом. Кроме того, два пассажира немецкого круизного лайнера AIDAaura, который стоит в норвежском порту Хаугесунн, могут быть заражены.

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