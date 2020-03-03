Пермь, 3 марта 2020, 11:50 — REGNUM В Перми пассажиры самолёта Новосибирск — Москва эвакуированы после экстренной посадки лайнера. Об этом пишут местные СМИ.
По данным 59.ru, ссылающегося на краевое министерство территориальной безопасности, оперативные службы работают на месте. После проверки пассажиров и лайнера рейс будет продолжен.
Как сообщало ИА REGNUM, самолёт А-320 срочно приземлился днём 3 марта. Причиной стало анонимное сообщение о минировании.
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