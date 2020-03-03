Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM Руководитель петербургского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия», журналист, обозреватель ИА REGNUM Андрей Дмитриев был избит двумя злоумышленниками у двери его квартиры. Об этом корреспонденту агентства сообщил сам Дмитриев.

По словам потерпевшего, утром во вторник, 3 марта он как обычно отвёл дочь в детский сад и к 08:20 вернулся омой. Неизвестные лица поджидали его на лестничной площадке и напали со спины. Нападавшими были двое мужчин, которые без всяких слов начали избивать Дмитриева.

«Били как профессионалы. Лица не знаю, не уверен что запомнил, но по ощущениям, они знали что делали, чувствовалась подготовка», — пояснил собеседник агентства.

На призыв о помощи на лестницу вышла жена Дмитриева, чем и спугнула нападавших и не дала довести злой умысел до конца.

«Сразу могу сказать, что у меня долгов, врагов среди соседей нет. Могу только предполагать, что это связано с моей журналисткой или политической деятельностью. 23 февраля мы проводили акцию «В поддержку защитников и жителей Донбасса» в парке Авиаторов. Возможно, к нападению причастно правое заукраинское подполье, но это одно из предположений», — отметил Андрей Дмитриев.

Сейчас журналист и политический активист находится в отделе полиции, где он подаёт заявление. До этого он был в больнице и зафиксировал побои. Согласно осмотру медиков, у него нет переломов, но есть многочисленные синяки, седины, гематомы, а также ушиб грудной клетки.

«Я ещё легко отделался. Они выглядели как подготовленные люди и били нагло, около квартир словили, было ощущение, что их наняли», — резюмировал Дмитриев.