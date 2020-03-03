Самара, , 11:46 — REGNUM Двух человек госпитализировали после ДТП с «Газелью» в Самаре. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла утром 2 марта. Автомобиль «ВАЗ — 21 154», за рулем которого сидел водитель 1972 года рождения, ехал по Волжскому шоссе. В какой-то момент он наехал на стоящую на проезжей части справа по ходу движения «ГАЗель», за рулем которой находился водитель 1956 года рождения.

В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ — 21 154» были госпитализированы.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшедшего.

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