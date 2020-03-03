Красноярск, , 11:41 — REGNUM Красноярские полицейские установили семью, в которой двое детей находились на улице без верхней одежды. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 марта в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

2 марта в интернете появилась видеозапись, где мужчина ведёт по улице двоих раздетых маленьких детей. По данному факту полиция провела проверку. Инспекторы ПДН установили, что семья с тремя маленькими детьми приехала в Красноярск из ближнего зарубежья.

В то время как мать кормила грудного ребенка, старшие дочери (шестилетняя и двухлетняя) выбежали на улицу без верхней одежды и обуви. Там девочек увидел один из родственников и повёл их домой.

Проверив условия проживания детей, инспекторы ПДН признали их неудовлетворительными. У детей практически нет одежды и обуви, недостаточно продуктов питания. Дети не состоят на учёте в медучреждении, их мать находится в России незаконно.

«Ранее в поле зрения полиции семья не попадала. Заявлений и жалоб от соседей в адрес семьи не поступало», — говорится в сообщении ведомства.

Старших детей изъяли из семьи и поместили в спецучреждения. На мать и отца составили протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Вопрос дальнейшего пребывания женщины в России решит суд.

Как сообщало ИА REGNUM, новгородские власти получают до 25 «сигналов» в месяц о детях в опасности.