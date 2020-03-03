Москва, , 12:08 — REGNUM Пассажиры рейса, по техническим причинам вернувшегося после взлета в аэропорт «Шереметьево», вылетят в Цюрих после замены судна. Об этом сообщила пресс-служба компании Аэрофлот.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рейс SU2486 Москва — Цюрих экстренно сел в аэропорту «Шереметьево» сразу после взлета. У судна сработал датчик отказа управления закрылками. Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме.

Рейс продолжится после замены судна. Время вылета — 12:45.

Ранее экстренную посадку также совершил самолет, летевший из Новосибирска в Москву. Причиной вынужденной посадки в аэропорту Перми стало анонимное сообщение о минировании лайнера.

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