Чита, , 11:26 — REGNUM В Чите вынесен обвинительный приговор солдату-срочнику Руслану Мухатову, который издевался над своими сослуживцами, в том числе над Рамилем Шамсутдиновым, который расстрелял восьмерых военнослужащих. По словам корреспондента ИА REGNUM, как и просили адвокаты главного фигуранта этого уголовного дела, суд приговорил обвинённого в дедовщине к двум годам лишения свободы и штрафу в размере 30 тысяч рулей.

Однако данный приговор — условный. Судья при его вынесении учёл смягчающие обстоятельства: признание вины, возмещение ущерба и то, что солдат впервые привлекается к уголовной ответственности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в воинской части, расположенной в ЗАТО Горный Забайкальского края, произошла трагедия: во время смены караула солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял двоих офицеров и шестерых своих сослуживцев. Сразу после случившегося стрелявший заявил, что ни о чём не жалеет, но позднее признался, что попал не в армию, а в «ад».

По уголовному делу о неуставных отношениях, в котором обвинили солдата-срочника Руслана Мухатова, Шамсутдинов проходит потерпевшим.

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