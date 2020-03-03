Белорецк, Башкирия, , 11:28 — REGNUM Упавшего в колодец мужчину спасли в Башкирии. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, местный житель города Белорецк шел по улице Горького. В какой-то момент он услышал стоны и догадался, что звуки идут из колодца теплосети.

Прохожий увидел, что в колодце лежит мужчина и стонет от боли.

Приехавшие по вызову спасатели подняли пострадавшего мужчину 1968 года рождения со дна колодца и передали его врачам скорой помощи.