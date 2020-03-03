Осло, , 11:27 — REGNUM Немецкий круизный лайнер AIDAaura, на борту которого находятся 1200 пассажиров, задержался в норвежском порту Хаугесунн из-за возможных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 3 марта Норвежская государственная телерадиокомпания (NRK).

2 марта AIDAaura должен был уйти из Хаугесунна, однако стало известно о двух пассажирах — возможных носителях вируса COVID-19. Специалисты ждут результаты анализов предполагаемых больных.

По словам врача общины Хаугесунн Тейса Квале, неделей ранее двое пассажиров — германских граждан — контактировали с человеком, у которого позже подтвердился корнавирус. Эти два человека изолированы в своей каюте.

Судно AIDAaura, которое ходит под итальянским флагом, вышло из порта Гамбурга 29 февраля. Его пассажиры должны были посетить норвежские города и вернуться в ФРГ 14 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее число заразившихся новым коронавирусом в Норвегии увеличилось до 15 человек.

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