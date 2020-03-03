Кызыл, , 11:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол намерен обратиться в Военную академию материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулёва в Санкт-Петербурге из-за смерти курсанта Ондара Кана. Тело уроженца республики накануне нашли спасатели на дне реки Фонтанка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы, он попросит руководство учебного заведения помочь в выяснении обстоятельств смерти.

«Есть ли основание для уголовного дела?» — задался вопросом Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также поручил своим подчинённым оказать содействие в организации транспортировки тела в республику.

Как сообщает «ТуваОнлайн», курсант пропал 25 февраля. Следователи обратились в МЧС с просьбой обследовать возможное местонахождение молодого человека. По данным СКР, Ондар Кан оказался в воде возле дома № 110 на набережной реки Фонтанки.

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