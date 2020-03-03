Москва, 3 марта 2020, 11:13 — REGNUM Вылетевший из Москвы в Цюрих пассажирский Boeing экстренно приземлился в Шереметьево, сообщили в авиаслужбах.
Отмечается, что после вылета из Шереметьево у самолета сработал датчик отказа управления закрылками. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, сообщает ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту Перми благополучно приземлился пассажирский лайнер, который подал сигнал бедствия. На борту находится 114 пассажиров.
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