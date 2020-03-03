Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM Двое уроженцев Дагестана вступили в конфликт с петербуржцем в одном из баров Калининского района Северной столицы. В ходе ссоры один из них выстрелил из травматического пистолета, но не попал, а второй легко ранил мужчину ножом. После чего оба попытались скрыться, но были задержаны. О происшествии сообщили 3 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Перепалка между мужчинами произошла в ночь на понедельник, 2 марта около 02:22 мск. На пульт дежурного службы «112» поступило сообщение от очевидца, который рассказал, что в одном из клубов на Гражданском проспекте Петербурга была стрельба.

Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал у дома 36 по Гражданскому проспекту двух мужчин, 29 и 34 лет, и установил все обстоятельства произошедшего.

Выяснилось, что оба они участвовали в словесном конфликте с компанией молодых людей, отдыхавших в баре в цокольном этаже дома. Во время перепалки старший из приезжих мужчин направил в сторону 33-летнего оппонента травматический пистолет, а когда тот оказал сопротивление, выстрелил. После чего 29-летний участник конфликта ударил мужчину ножом по руке.

Позже в отдел полиции поступила телефонограмма о том, что медики оказали первую помощь 33-летнему петербуржцу, который обратился к ним за помощью. При осмотре у него была обнаружена резаная рана пальца левой кисти.

«У задержанных изъят травматический пистолет с патронами. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК», — говорится в сообщении Главка МВД.

По данным СМИ, у задержанных изъят травматический пистолет «ТТ» с патронами, зарегистрированный в Дербенте.