Ростов-на-Дону, , 11:08 — REGNUM Ростовский областной суд ужесточил наказание виновнику смертельного ДТП. Прокуратура доказала, что водитель, сбивший пешехода, в момент аварии был пьян. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Мужчина был приговорён к трём годам колонии-поселении (ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). В ходе рассмотрения апелляции прокурор обратил внимание судьи на обстоятельства, отягчающие уголовное наказание.

Ростовский областной суд отменил приговор первой инстанции и признал мужчину виновным в совершении более тяжкого преступления (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Виновнику смертельного ДТП назначено в виде 4,5 года лишения свободы.