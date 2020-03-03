Пермь, 3 марта 2020, 10:57 — REGNUM Причиной экстренной посадки пассажирского самолета в Перми является информация о минировании лайнера, сообщают СМИ.
По данным информресурсов, поступило анонимное сообщение о том, что в салоне воздушного судна заложено взрывное устройство.
Следовавший из Новосибирская в Москву Airbus A320 подал сигнал тревоги и приземляется в экстренном порядке в аэропорту Перми.
Ранее СМИ в качестве возможной причины внеплановой посадки самолета называли сработавший датчик разгерметизации.
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