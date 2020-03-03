Иваново, , 10:52 — REGNUM Подпольный игровой клуб закрыли сотрудники полиции и УФСБ в Ивановской области. сообщили 3 марта ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону. В ходе оперативных мероприятий из помещения, где располагался клуб, изъяли 21 единицу игрового оборудования.

Как уточнили в полиции, ежедневный доход клуба составлял около 150 тыс. рублей. Деятельность организаторы казино маскировали под благотворительность — деньги под видом пожертвований в рамках якобы благотворительного фонда направлялись на игровые ставки. В момент появления полиции в игровом зале находились игроки.

На месте была задержана оператор зала, 21-летняя жительница Иваново. Также были задержаны ещё двое фигурантов, один из них отправлен в СИЗО. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело.