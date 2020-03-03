Курск, , 10:55 — REGNUM Герой Советского Союза, Почётный гражданин Курска Михаил Булатов скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщили 3 марта журналистам в пресс-службе администрации Курской области.

В областной администрации кончину героя Великой Отечественной войны назвали тяжёлой утратой и выразили соболезнования родным и близким Булатова.

Михаил Булатов родился в 1924 году в Челябинской области. После обучения в Орловском пехотном училище в 1943 году его направили на фронт. Под Кёнигсбергом (ныне Калининград) Булатов в одиночку разминировал проход для советских танков. Во время штурма города он, находясь под постоянным огнём противника, обезвредил 24 немецких фугаса, что позволило советским боевым машинам подойти к городу. Булатов также участвовал в битве на Курской дуге.

Звание Героя Советского Союза Булатову присвоили в 1945 году за действия в Восточной Пруссии. В 2005 году он был удостоен звания Почётного гражданина Курска.