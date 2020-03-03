Сигнал бедствия: самолёт Новосибирск — Москва экстренно садится в Перми
Пермь,
3 марта 2020, 10:48 — REGNUM В Перми экстренную посадку совершает самолёт, который следовал из Новосибирска в Москву, сообщают СМИ.
По данным информресурсов, пассажирский лайнер подал сигнал бедствия в небе над Удмуртией и пошёл на снижение. Причиной ЧП мог стать сработавший датчик разгерметизации.
Читайте развитие сюжета:
Причиной экстренной посадки самолёта в Перми стало сообщение о минировании
История вопроса
Авиапроисшествие — это происшествие с участием летательного аппарата, которое привело к гибели либо серьёзным травмам людей, а также существенному повреждению либо утрате воздушного судна. В приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации к авиационным происшествиям не относят, если гибель или травму получает безбилетный пассажир, скрывающийся вне зон для пассажиров и экипажа; если телесные повреждения получены в результате естественных причин, нанесены самому себе либо другими лицами.
По статистике половина всех авиапроисшествий происходит по вине экипажа. Еще 22% относятся к отказам техники, к погодным условиям — 12%, к терроризму — 9%. Ещё 7% происшествий происходит по причине ошибок наземного персонала — авиадиспетчеров и авиатехников. Наиболее опасными моментами полета остаются посадка и взлёт самолета.