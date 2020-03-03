Пермь, 3 марта 2020, 10:48 — REGNUM В Перми экстренную посадку совершает самолёт, который следовал из Новосибирска в Москву, сообщают СМИ.

По данным информресурсов, пассажирский лайнер подал сигнал бедствия в небе над Удмуртией и пошёл на снижение. Причиной ЧП мог стать сработавший датчик разгерметизации.

Читайте развитие сюжета: Причиной экстренной посадки самолёта в Перми стало сообщение о минировании