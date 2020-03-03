Сысерть, Свердловская область, , 10:46 — REGNUM В Сысерти бывший директор муниципального предприятия «Благоустройство» предстанет перед судом по обвинению в подлоге и присвоении денежных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

«Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в пресс-службе.

По версии следственных органов, преступление произошло в период с 2014 по 2019 годы. Будучи директором МУПа, 49-летний обвиняемый фиктивно трудоустроил четырёх граждан и получал за них заработную плату. Совокупный ущерб, нанесённый данными действиями муниципальному предприятию, составил более 1,7 млн рублей.

Отметим, что обвиняемый вину признал и часть похищенных средств вернул в казну Сысерти.