Сорочинск, Оренбургская область, , 10:43 — REGNUM В Оренбургской области в здании Сорочинского райсуда 2 марта подсудимый травмировал себя во время оглашения приговора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

По факту ЧП проводится проверка. Как отметили в надзорном ведомстве, в зале суда оглашали приговор в отношении 48-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Неожиданно подсудимый достал какой-то предмет и нанес себе раны.

Судебный пристав пытался отобрать запрещенный предмет. Однако в ответ подсудимый травмировал правоохранителя.

В УФССП по Оренбургской области ситуацию не комментируют.