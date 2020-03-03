Бангкок, , 10:42 — REGNUM На Пхукете спасли двух гражданок из России, 25-летнюю Марию и 27-летнюю Ксению, которых на надувных кругах унесло в море. Об этом 3 марта сообщает издание The Phuket News.

По имеющейся информации, сильное течение отнесло гражданок на расстояние три километра от пляжа Карон, где девушки плавали. О том, что туристки пропали, спасателям сообщил гид. После этого спасательные службы приступили к поиску.

«Это заняло около часа, но двое туристов были найдены в море примерно в 3 км от берега», — сообщил представитель береговой охраны Киттисак Интаруанг.

Он добавил, что девушки были благополучно доставлены обратно на пляж, после чего туристическая полиция отвезла их в гостиницу.

Напомним, 25 февраля стало известно, что двоих детей унесло в море в Сочи.

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