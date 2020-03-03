Хабаровск, , 10:41 — REGNUM Опасные предметы у пассажиров экстренно севшего в Хабаровске авиалайнера не обнаружены. Проверка воздушного судна и багажа продолжается, сообщает 3 марта РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.

Экстренную посадку самолёт, следовавший из Владивостока в Москву, совершил в Хабаровске после анонимного сообщения о возможном наличии на борту опасного предмета. Приземление прошло успешно, на борту находились 167 пассажиров и 14 членов экипажа.

«Пассажиры покинули салон, они досмотрены, опасных предметов у них не нашли», — сообщили в аэропорту.

Пассажиров поместили в стерильную зону, специалисты обследуют их вещи и сам самолёт.

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