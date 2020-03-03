Чита, , 10:36 — REGNUM Трагедией закончилась ссора жителя Забайкальского края со своим 17-летним сыном. Как сообщает региональное СУ СК РФ, накануне, 2 марта, на почве неприязненных отношений подросток взял ружьё и сделал несколько выстрелов.

«В результате огнестрельных ранений лица и грудной клетки мужчина скончался на месте», — поясняют следователи.

Других подробностей дела, возбуждённого по по ч.1 ст. 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти другому человеку»), не сообщается, но в телеграм-канале Mash отмечают, что стрелявший в отца подросток является самым младшим ребёнком в многодетной семье.

По одной из версий, глава семьи был судим за убийство первой жены, с детьми был жесток. Кровавой расправе предшествовал конфликт, начавшийся 1 марта: по пути на заготовку дров ехавший за рулём подросток помял диск автомобиля. Отец тут же начал избивать сына. Истязания продолжились вечером, когда ближайший родственник после алкогольного возлияния разбил сыну голову стулом, приставил к горлу нож и грозил убийством. Тогда мальчик вырвался, нашёл спрятанное на сеновале ружьё и стал стрелять в темноту, чтобы напугать отца. Но выстрелы оказались смертоносными.