Якутск, , 10:43 — REGNUM В Якутске на газопроводе высокого давления 3 марта произошла утечка, проводятся ремонтные работы на месте обнаруженной коррозии.

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«Аварийно-восстановительные работы на улице Лермонтова проводят работники АО «Сахатранснефтегаз». Газопровод проложен в конце 1960-х годов. Изношенность привела уже к третьей аварийной ситуации из-за утечек на этой улице», — пишет Yakutia-Daily.

Давление в трубе сбросили, идёт замена повреждённого участка. Ремонтные работы обещают закончить к 21 часу, тогда же возобновится и движение автотранспорта. Газ в дома пока не поступает.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чите от утечки газа погибли жители дома, возбуждено уголовное дело.