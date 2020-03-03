Екатеринбург, , 10:28 — REGNUM В Екатеринбурге суд обязал микроредитную организацию «Крылья» выплатить денежный штраф в размере 100 тыс. рублей за нарушение прав граждан при осуществлении коллекторской деятельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Постановление об административном взыскании принял Кировский районный суд города. Оно было обжаловано, но Свердловский областной суд оставил решение первой инстанции без изменений.

Напомним, что житель Екатеринбурга взял кредит в ООО «Крылья» в ноябре 2018 года, но не смог своевременно расплатиться. Следом за эти последовали многочисленные звонки на место его работы и к его родственникам с требованием погасить долг. В частности в один из дней на место работы гражданина коллекторы позвонили за один день 49 раз.

В итоге по факту нарушения административного законодательства был составлен протокол.