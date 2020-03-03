Соледар, ДНР, 3 марта 2020, 10:13 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано 26 обстрелов территории ДНР со стороны украинских силовиков, сообщили 3 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском направлении ВСУ применили артиллерию калибра 122 мм, выпустив 30 снарядов. Украинские формирования также выпустили семь мин калибра 120 мм и 13 мин калибра 82 мм.
На донецком направлении ВСУ выпустили 18 мин калибра 120 мм, 21 мину калибра 82 мм. На обоих направлениях также применялись гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
На юге ДНР украинские силовики применили гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.
Всего было выпущено 126 единиц боеприпасов.
Жертв и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Напомним, за неделю с 24 февраля по 2 марта в ходе обстрелов территории ДНР украинские формирования израсходовали две тонны боеприпасов.
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