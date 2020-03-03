Хабаровск, , 10:06 — REGNUM В Хабаровске эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 0,8%. В городе закрыты на карантин 76 классов в школах и 9 групп в детских садах. Высоко число заболевших пневмонией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Хабаровска.

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В медицинские учреждения города с симптомами ОРВИ с 24 февраля по 1 марта обратились более 5 тыс человек, из них 3 841 ребёнок. 62 человека госпитализированы.

За прошедшую неделю в Хабаровске 123 человека заболели внебольничной пневмонией, из них 62 ребёнка. Всего же с начала года пневмонией переболели уже 1437 человек.

С 10 февраля в Хабаровске введён и до сих пор действует повсеместный масочный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус из Китая продолжает распространяться по всему миру. К началу марта число заболевших достигло 89 тыс. человек по всему миру. В России коронавирус подтвердился у гражданина РФ, прибывшего из Италии.

Власти КНДР организуют эвакуацию иностранцев из страны авиарейсом через Владивосток.