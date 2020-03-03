Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM В Екатеринбурге чиновники мэрии и депутаты городской думы проведут совместный рейд по объектам нестационарной торговли в Орджоникидзевском районе города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

В мероприятии примет участие заместитель главы города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов, а также спикер гордумы Игорь Володин. Рейд посвящён вопросам работы подобных объектов торговли.

Отметим, что ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял о необходимости наведения порядка в области нестационарной торговли: соблюдения правил торговли и сохранения облика города. Для решения данных вопросов мэрия намерена учитывать мнения граждан (которые зачастую жалуются на киоски) и предпринимателей (владельцев объектов).