Пусан, Южная Корея, , 09:37 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка в Южной Корее по коронавирусу COVID-19 ухудшилась. Об этом говорится в сообщении генерального консульства России в Пусане, опубликованном в Facebook дипмиссии.

Дипломаты попросили людей с симптомами респираторных заболеваний не посещать генконсульство до полного выздоровления. Всем остальным посетителям рекомендовано надевать медицинские маски при входе в здание.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее число заразившихся коронавирусом нового типа превысило 4,8 тыс. человек. Зафиксировано 29 смертей от заболевания, а также 34 случая выздоровления.

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