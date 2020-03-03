Анкара, , 09:35 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 32 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на севере Сирии, об этом 3 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Как отмечают журналисты, повстанцы пытались проникнуть в район проведения операции «Источник мира», начатой в октябре 2019 года.

Официальной целью указанной компании было обеспечение безопасности на сирийско-турецкой границе.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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