Самара, , 09:28 — REGNUM Мужчину, пытавшегося пронести в здание суда нож, задержали в Самарской области. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба областного управления Федеральной службы судебных приставов.

По сообщению пресс-службы ведомства, судебные приставы остановили мужчину, который хотел пройти в помещение Исаклинского районного суда Самарской области.

Приставы предупредили мужчину о том, что в здание суда запрещено проносить взрывчатые вещества, огнестрельное и травматическое оружие, колюще-режущие предметы. И в случае, если такие предметы имеются у посетителя суда с собой, попросили выложить их.

В ответ мужчина сказал, что у него нет ничего запрещенного. При его досмотре ручным металлоискателем приставы обнаружили у мужчины перочинный нож с лезвием длиной 6 сантиметров.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ.

В результате мужчина был оштрафован.

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