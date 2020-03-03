Париж, , 09:22 — REGNUM Метеорологическая служба Франции Météo-France объявила «оранжевый» уровень погодной опасности в шести департаментах страны из-за приближения шторма, передает BFM TV.

«Это зимний шторм короткой продолжительности и ограниченного географического распространения, но способный нанести ущерб», — говорится в заявлении Météo-France.

Порывы ветра могут достигать 150 км/ч и более. В зоне риска французские департаменты Арьеж, Верхняя Гаронна, Жер, Ланд, Атлантические Пиренеи и Верхние Пиренеи.

Как сообщало ИА REGNUM, мини-торнадо сорвал и повредил крыши во французском департаменте Верхние Пиренеи, где сильный ветер также нарушил электроснабжение.

Читайте ранее в этом сюжете: Мини-торнадо обрушился на юго-запад Франции